Juventus ile Monza, 27 Nisan 2025'te İtalya Serie A'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detaylı platform bilgileri haberimizde.

Juventus ile Monza, 27 Nisan 2025 Pazar günü İtalya Serie A kapsamında karşı karşıya gelecek. Sporseverler, Juventus Monza maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Yayıncı kanallar ve maçın detaylı bilgileri haberimizde.

Juventus Monza maçı yayın bilgileri

İtalya Serie A'da Juventus ile Monza arasında oynanacak mücadele, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Maç, Türkiye’de S Sport Plus ve S Sport 2 kanalları üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Juventus Monza maçı hangi kanalda?

Juventus - Monza karşılaşması, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından izlenebilecek. Yayınlar, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli şekilde erişime sunuluyor.

S Sport Plus İzleme Bilgileri

S Sport Plus üzerinden maçı izlemek için internet bağlantısı gereklidir. Platform, mobil uygulamalar ve web üzerinden erişim sağlamaktadır.

S Sport 2 frekans ve platform bilgileri

Kablo TV: 241. Kanal

Tivibu: 74. Kanal

Turkcell TV+: 78. Kanal

Vodafone TV: 12. Kanal

S Sport 2, Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır.

Juventus Monza maçı nerede oynanacak?

Juventus ile Monza arasındaki mücadele, Torino'da bulunan Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Maç Tarih Saat Yayın Kanalı Stadyum Juventus - Monza 27 Nisan 2025 19:00 S Sport Plus, S Sport 2 Allianz Stadyumu