Ninja H2 modelini temel alan motosiklet, benzin yerine hidrojenle çalışan modifiye edilmiş 1.0 litre (998 cc) dört silindirli motora sahip.

Teknik özellikler ve tasarım

Kawasaki'nin hidrojenli motosikletinde motor, geleneksel bir yanma süreciyle çalışıyor ve hidrojen doğrudan silindirlere enjekte ediliyor. Motorun yanı sıra, motosiklet hidrojen tankları ve entegre hidrojen yakıt besleme sistemi ile donatılmış. Tasarımında bu bileşenler, arka kısımda heybe şeklinde tasarlanmış.

Üretim ve pazarlama planları

Proje şu anda prototip aşamasında. Kawasaki, hidrojenle çalışan motosikletini 2030'ların başından itibaren üretime sokmayı planlıyor. Ancak motosikletin hangi pazarda satışa sunulacağı, o ülkenin hidrojen yakıt tedarik altyapısına ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterecek.