Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde kayak yaparken kaza geçirip hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Muharrem Abban (23), memleketi Denizli'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Profesyonel kayak yapan Muharrem Abban, arkadaşlarıyla birlikte pistte kayarken düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Abban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muharrem Abban için memleketi Denizli'de Hilal Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11’inci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Erzincan 3’üncü Ordu Komutanlığı'nda görevli meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.
Cenazede baba Mustafa Abban ve anne Çiğdem Abban'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Abban'ın cenazesi, Çakmak Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.