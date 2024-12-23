Sivas’a sadece 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, hem uygun fiyatlı hizmetleri hem de kar kalınlığının 75 santimetreye ulaşmasıyla bu hafta sonu kayak severlerin gözdesi oldu.

Her seviyeye uygun pistler

Farklı zorluk seviyelerindeki pistleriyle hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap eden Yıldız Dağı, ziyaretçilerine geniş otopark alanı, telesiyej ve teleski gibi imkanlarla konforlu bir kayak deneyimi sunuyor. Ayrıca bungalov evler de konaklama tercihlerinde öne çıkıyor.

300 yatak kapasitesine ulaştı

Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, merkezin gelişiminden şu sözlerle bahsetti:

“Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, bu yıl da sezona erken başlayarak farkındalık oluşturdu ve kasım ayında sezonu açtı. Şu an otellerimizde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Yaptığımız yeni yatırımlarla 300 yatak kapasitesine ulaştık. Doğal yaşam evlerimizle Yıldız Dağı, ailelerin keyifle tatil yapabileceği Türkiye’nin en güzel kış turizm merkezlerinden biri oldu.”

Kayak severler için ideal seçenek

Ekonomik fiyatları, modern altyapısı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Yıldız Dağı, kış sporları için cazip bir alternatif sunuyor. Tatil planı yapanlar için bu özel merkez, her geçen yıl artan hizmet kalitesiyle öne çıkmaya devam ediyor.