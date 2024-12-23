Bugünden itibaren BDDK tarafından alınan yeni güvenlik önlemleri devreye girdi. Artık doğum tarihi, şehir plaka kodu veya popüler tarihler gibi şifreler ATM'lerde geçersiz sayılacak. Bu tür şifreleri kullanan vatandaşlar, ATM'lerden uyarı alacak, uyarıya rağmen değiştirmeyen kartlar ise yutulacak ve yeniden düzenlenerek sahiplerine gönderilecek.

Neden yeni düzenleme?

BDDK, son yıllarda artan kart dolandırıcılıklarına karşı daha güvenli şifreler oluşturulmasını amaçlıyor. Kolay tahmin edilebilen bilgilerle yapılan dolandırıcılıklara karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Artık doğum tarihleri, İstanbul’un fethi (1453) gibi popüler tarihler şifre olarak kullanılamayacak.

Yeni şifre politikası ile ATM’ler güvende!

Kart sahiplerinin güvenliği için eski şifrelerini değiştirmeleri zorunlu olacak. Yeni güvenlik önlemleri ile ATM'lerde kartların güvenliği artırılacak.