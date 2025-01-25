Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, bir balıkçının ağlarına takılan erkek cesedi, yapılan incelemeler sonucunda kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Evliya Kayış'a ait olduğu belirlendi.

Ferizli ilçesindeki Kavakdüzü mevkisinde balık tutmaya giden Bayram D.'nin ağlarına takılan ceset, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde, cesedin kayıp ihbarı yapılan Evliya Kayış’a ait olduğu tespit edildi.

Kayış'ın kayıp ihbarı verilmişti

Evliya Kayış, bir gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki gençti. Kayış’ın babası, oğlunun kaybolduğunu bildirerek kayıp ihbarında bulunmuştu.

İnceleme ve otopsi başlatıldı

Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, balıkçı Bayram D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.