ABD’nin California eyaletinde yaşayan Benny ve Susanne Anguiano çifti, haziran ayında kamp yaptıkları Yellowstone Millî Parkı’nda kedileri Rayne Beau’yu kaybetti. Karşılaştığı bir hayvan tarafından korkutulan Rayne Beau, ağaçların arasına kaçarak izini kaybettirdi. Çift, kamp süresince her gün kedilerini aradı ve geri dönmesi umuduyla oyuncaklar ve ödüller bıraktı, ancak sonuç alamadı. Susanne Anguiano, "Kamptan onsuz ayrılmak zorunda kaldık. O gün en zor gündü çünkü onu terk ediyormuşum gibi hissettim" dedi.

Takip cihazı sayesinde buldular

İki ay sonra evcil hayvan takip hizmetinden gelen mesajla mucize gerçekleşti. Rayne Beau, Yellowstone’dan tam 1.287 kilometre uzaklıktaki Roseville’de, bir kadının sokakta bulup barınağa getirmesiyle ortaya çıktı. Çift, takip cihazı sayesinde kedilerine kavuştu.

Rayne Beau’nun nasıl bu kadar uzak bir mesafeyi kat ettiği hala bir sır olarak kalırken, kedileri oldukça yorgun ve bitkin bir haldeydi. Çift, bu deneyim sonrasında tüm evcil hayvan sahiplerini, sevdiklerini kaybetmemek için takip cihazı kullanmaya çağırdı.