21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın davasında gözaltına alınan amca S.G., Jandarma'ya verdiği ifadede, yeğenine zarar verdiği iddialarını reddetti. İfadeleri soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 13 gündür arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan amca S.G.'nin, Jandarma’ya verdiği ifade ise yeni bir boyut kazandırdı.

"Olaydan haberdar değildim"

DW Türkçe’den Alican Uludağ'ın haberine göre, S.G. ifadesinde, Narin Güran’ın kaybolduğunu kızının araması üzerine öğrendiğini iddia etti. Olay öncesinde küçük kızı hiç görmediğini söyleyen amca, aramalara katıldığını ve telefonunun kaybolmadan önce neden kapalı olduğuna dair açıklamada bulundu: "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu."

Telefon kayıtları ve WhatsApp mesajları

S.G., telefonundaki WhatsApp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna, kardeşi Arif’in mermileri yakalandığında tanıdık birini aradığını, bu nedenle tüm WhatsApp kayıtlarını sildiğini belirtti. Telefonunun ses kayıt özelliği olduğunu ve bu kayıtları 23 Ağustos'ta sildiğini ifade etti. S.G., Tiktok ve Facebook hesaplarında ise satılan araçları ve tarımla ilgili aletleri incelediğini, bazen de yetişkinlere yönelik içerikleri izlediğini açıkladı.

Kaybolma öncesi toplantı

Narin’in kaybolmasından bir gün önce aile bireyleriyle abisinin evinde bir araya geldiklerini ve düğün davetiyelerinin nasıl dağıtılacağını konuştuklarını söyledi. Olay günü ise kendisinin davetiye dağıtımına katılmadığını, oğullarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin bu konuyla ilgili olabileceğini savundu.

Arabada bulunan DNA örnekleri

S.G.’nin arabasında bulunan Narin Güran’ın DNA örnekleri ise soruşturmanın en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Amca, Narin'i hiçbir zaman aracına bindirmediğini, DNA örneklerinin nasıl bulunduğunu bilmediğini belirtti. Ayrıca, aracının PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarının kesildiği saatlere ilişkin olarak da köyde olduğunu ve bu süreçte farklı bir şey yapmadığını iddia etti.

Tehdit iddiaları

S.G., kardeşi Arif Güran'ı tehdit ettiği iddialarını da reddetti. "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" şeklinde bir ifade kullanmadığını belirtti ve Narin’i kimin kaçırdığını bilmediğini, küçük kızın erkek kardeşinin de olayla bir ilgisi olmadığını düşündüğünü ekledi.