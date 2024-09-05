Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın bulunması için Türkiye genelinde geniş çaplı bir arama çalışması yürütülüyor. Narin, Kur'an kursuna gitmek üzere evden çıkmış ve o günden bu yana kendisinden haber alınamamıştı. Türkiye'de büyük yankı uyandıran bu olayda, Narin'in ailesiyle ilgili önemli iddialar ortaya atıldı ve soruşturma derinleşiyor.

Aile üzerindeki "yapı" iddiası

Gazeteci Altan Sancar, Güran ailesinin Diyarbakır'da 1990'lı yıllardan bu yana etkili olan bir yapı ile ilişkili olduğunu iddia etti. Sözcü TV'de katıldığı bir programda konuşan Sancar, bu yapının son dönemde yeniden güçlendirilmeye çalışıldığını belirtti. Sancar, "Aile üzerinde etkili olan bu yapı, bir tarikatın ötesine geçmiş durumda. Yayın yasağı olduğu için adını veremem, ama bu yapının olay üzerindeki etkisi göz ardı edilmemeli," dedi.

Amca tutuklandı, yayın yasağı getirildi

Narin’in amcası S.G., kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı ve olayla ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı getirildi. Aynı zamanda köyün muhtarı olan S.G.’nin tutuklanması, olayın aydınlatılması açısından kritik bir gelişme olarak görülüyor. Aile üyelerinin çelişkili ifadeleri, soruşturmayı derinleştiren bir başka unsur oldu.

12 dakikalık gizemli süre

Olayın en dikkat çekici noktalarından biri, jandarma tutanaklarında yer alan 12 dakikalık bir zaman dilimi. Ankara’dan gelen profesyonel bir ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bu süreyi aydınlatmak için detaylı bir inceleme yürütüyor. Kamera kayıtlarına göre, Narin saat 18:47’de 9 yaşındaki bir arkadaşıyla konuşmuş ancak yalnızca arkadaşının kameraya yansıdığı, Narin’in ise görüş açısında olmadığı belirlendi.

Ailenin verdiği ifadeler, bu zaman dilimini daha da kritik hale getiriyor. Narin’in ailesi, saat 15:15 ile 19:30 arasında küçük kızı görmediklerini ifade etti. Ayrıca, amcası Salim Güran’ın saat 18:59’da köyden ayrıldığı ve okulun önünden geçtiği kamera kayıtlarına yansıdı. Ekipler, 18:47 ile 18:59 arasında neler yaşandığını çözmeye çalışıyor.

Aramalar devam ediyor

Türkiye genelinde büyük bir umutla takip edilen bu arama çalışmaları, her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Narin’in akıbeti hakkında yeni gelişmeler beklenirken, soruşturma derinleştiriliyor ve tüm gözler ailenin vereceği yeni ifadelere çevrildi.