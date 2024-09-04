Kayıp Narin'i Arama Çalışmaları 15. Gününde Mezarlığa Bakıldı

Diyarbakır’da 15 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulmak için yürütülen arama çalışmaları mezarlıkta yoğunlaştı. Jandarma ekipleri, yer altı görüntüleme cihazıyla tarama gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta Kur’an kursundan dönerken kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulma çalışmaları devam ediyor. Kayıp ihbarının ardından başlatılan geniş çaplı arama operasyonu kapsamında, mahallede bulunan mezarlıkta yer altı taraması yapıldı.

Yer altı görüntüleme cihazıyla arama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, jandarma ekipleri mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazı kullanarak tarama çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sırasında, mezarlık alanının detaylı bir şekilde incelendiği ve herhangi bir iz ya da ipucu bulunmaya çalışıldığı öğrenildi.

Mahallede yoğun güvenlik önlemleri

Arama çalışmalarının yalnızca mezarlıkla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda mahalleye giriş ve çıkış yapan araçların da kontrol altına alındığı belirtildi.