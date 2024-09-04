Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İzmirli 19 yaşındaki milli sporcu Aysel Önder, atletizmde 400 metre T20 kategorisinde tarihi bir başarıya imza attı. Aysel, elemelerde 54.96'lık derecesiyle hem dünya hem de paralimpik oyunlar rekorunu kırarak adını finale yazdırdı. Daha önceki dünya rekoru 55.07'lik dereceyle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye, paralimpik rekoru ise 55.18'lik dereceyle ABD'li Breanna Clark'a aitti. Finalde 55.23'lük derecesiyle gümüş madalya kazanan Aysel Önder, Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olarak tarihe geçti. Altın madalyayı ise Ukrayna'dan Yulia Shuliar 55.16'lık derecesiyle kazandı.

Aysel Önder, daha önce Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran mental engelli sporcu olarak dikkat çekmişti. İzmir'den Paralimpik Oyunları'na katılan tek özel sporcu olan Aysel, ülkemize Paris'teki 12'nci madalyayı getirdi. Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Aysel, spora 11 yaşında futbol oynayarak başlamış, daha sonra atletizme yönlendirilmişti.

Aynı oyunlarda, İzmirli antrenör Mert Onaran eşliğinde triatlon dalında yarışan Uğurcan Özer de önemli bir başarı elde etti. Uğurcan, Paris'te düzenlenen triatlon yarışlarında erkekler PTS5 sınıfında mücadele etti. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 4,35 kilometre koşudan oluşan parkuru 1.01.17'lik derecesiyle tamamlayan Uğurcan, 10 sporcu arasında 6'ncı sırada yer aldı.