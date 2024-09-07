Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 18'inci gününe girdi. Narin, Tavşantepe Mahallesi’nde Kur'an kursuna gittikten sonra eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp olarak bildirildi. İlk aramalarda sonuç alınamayan olay, büyük bir araştırma ve soruşturma sürecine dönüştü. Jandarma, AFAD, Su Altı Arama Timleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin de yer aldığı geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeyi defalarca taradı. Ancak bu aramalar sonucunda Narin'e dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Aramalar sırasında Narin’e ait olduğu düşünülen bazı terlikler bulundu ancak yapılan incelemeler neticesinde bunların Narin'e ait olmadığı anlaşıldı. Ayrıca, kaybolmadan önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Narin'in dört arkadaşıyla yürüdüğü ve sonra ayrılıp tepe yolunu kullanarak evine yöneldiği görüldü.

İlk şüpheli ağabeyi oldu

Olayın bir parçası olarak Narin'in ağabeyi E.G., vücudundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bunun ardından Narin'in amcası ve aynı zamanda köyün muhtarı olan Salim Güran, DNA bulgularının eşleşmesi üzerine gözaltına alındı ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Amcası tutuklandı

Son olarak, mahalleye 2 kilometre mesafedeki bir gölette arama yapıldı ancak sonuç alınamadı. Yetkililer Narin’e ulaşabilmek için araştırmalarını sürdürürken, ailesi ve köylüler endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.