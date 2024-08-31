Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G., gözaltına alındı. Olayın detayları ve soruşturma süreciyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Olayın gelişimi ve arama çalışmaları

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek üzere evinden ayrıldı ve kurs bitiminde evine dönmedi. Ailesi, ilk başta kendi imkanlarıyla ve köylülerin yardımıyla arama yapmasına rağmen sonuç alamadı. Akşam saat 20.00 sıralarında Narin’in babası Arif Güran, jandarmaya kaybolma ihbarında bulundu.

İhbarın ardından Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık ekipleri, AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmaları kapsamında yaklaşık 150 araç sorgulandı ve 12 bin 565 araç incelendi. 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi ve 11 bin dönümden fazla alanda iz takip köpekleriyle arama yapıldı.

Son görüntüler ortaya çıktı

Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri de gün yüzüne çıktı. 21 Ağustos’ta saat 15.15’te çekilen okul görüntülerinde, Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak evine doğru gittiği görülüyor.

Terlikler ve gözaltı süreci

Arama çalışmalarında, Narin’in evlerinden 3 kilometre ve 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak bu terliklerin Narin’e ait olmadığı belirlendi. Ayrıca, soruşturma kapsamında Narin’in ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

Şu anda, Narin Güran’ın amcası, Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan S.G., gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.