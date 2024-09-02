Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 12 gün önce kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin başlattığı soruşturmayı derinleştiriyor. Soruşturma kapsamında, Tavşantepe köyü muhtarı ve Narin'in amcası olan Salim Güran, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından çıkarıldığı mahkemede "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Arama çalışmaları sürüyor

Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma tüm hızıyla sürerken, güvenlik güçleri ve arama ekipleri kayıp kızı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aile, çevre halkı ve yetkililer, küçük Narin'in bir an önce bulunması için büyük bir umutla bekleyiş içinde.