1 Ekim 2024 tarihinde BİM raflarında yer alacak Dünya Kahve Günü’ne özel ürünler ve indirim fırsatları, kahve severlerin ilgisini çekiyor. BİM, aromalı kahvelerden şarküteri ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşterilerine avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sağlıyor.

İşte 1 Ekim 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan indirimli ürünler:

Dünya Kahve Günü’ne Özel Ürünler:

Dibek Kahvesi Abdullah Efendi 200 g: 39,50 TL

Soğuk kahve çeşitleri 16’lı Cafe Crown: 44,50 TL

Türk kahvesi seti (3x100 g Türk kahvesi + 60 g draje) Kahve Dünyası: 114,50 TL

Aromalı Türk Kahvesi çeşitleri Abdullah Efendi 100 g: 21,50 TL

Haftanın Fırsat Ürünleri:

Dilimli dana sucuk Danet 300 g: 129 TL

Dana kangal sucuk Sultan et 400 g: 149,50 TL

Dondurulmuş piliç sarma ERpiliç 1000 g: 89,00 TL

Kakaolu süt Danone 6x180 ml: 44,50 TL

Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g: 239 TL

Az yağlı yoğurt İçim 5 kg: 139 TL

Bu fırsat ürünleri ve daha fazlası, BİM marketlerde 1 Ekim 2024 itibarıyla raflarda olacak. Kahve severler ve indirim arayanlar için cazip ürünler sunan bu kampanya kaçırılmayacak fırsatlar içeriyor.

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