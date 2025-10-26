Ankara’da kayıp ihbarı yapılan 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğu parkta baygın halde bulundu; 14 yaşındaki H.K. hayatını kaybederken, E.K.E.A. yoğun bakıma alındı.

Ankara’da kayıp kız çocukları parkta bulundu

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’ndeki teknoparkta bir süredir kayıp olan H.K. (14) ve E.K.E.A. (16), akşam saatlerinde baygın halde bulundu. Çocukların, 112’yi arayarak alkollü içki kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını bildirdiği öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından iki çocuk ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

14 yaşındaki H.K. hayatını kaybetti

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen H.K. kurtarılamadı. E.K.E.A. ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından, ailelerin bir süre önce polise kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Polis soruşturma başlattı

Çocukların parkta aşırı miktarda alkol aldığı iddia ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, gençlerin güvenliği ve olayın tüm ayrıntılarının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.