Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, ilçede başlatılan lavanta ve altın otu hasadına katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun ve Asma Mahalle Muhtarı Mesut Yılmaz ile birlikte Asma Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasatta, tıbbi aromatik bitkilerden olan lavanta ve altın otu üretimiyle ilgili bilgi aldılar. Üreticiler Arzu, Melis ve Engin Dirik'ten ürünlerin yetiştirme süreci ve tarımsal katkıları hakkında detaylı bilgiler edinen Kaymakam Gökçe, çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Kaymakam Gökçe, ilçenin tarımsal potansiyelinin zengin olduğunu ve çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebildiği bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayarak, lavanta ve altın otu gibi yeni başlanan tıbbi aromatik bitkilerin ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.