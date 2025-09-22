Son olarak ilçeye bağlı Sazak, Ece, Tepepınar, Yumrutaş ve Yelki köylerini ziyaret eden Kaymakam Uzun’a, ilçe protokolünden daire amirleri de eşlik etti.

Ziyaretler sırasında köy sakinleriyle birebir sohbet eden Kaymakam Uzun, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi. Görüşmelerde dile getirilen sorunlar ilgili kurumlarca kayıt altına alınarak çözüm için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı.

Köylüler, devlet yetkililerinin kendilerini doğrudan ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Uzun ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Devletimiz vatandaşımıza hizmet için var. Bizler de bu hizmeti en doğru ve hızlı şekilde ulaştırmak amacıyla köylerimizi yerinde ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın sesini birinci ağızdan duymak, sorunları yerinde görmek ve birlikte çözüm üretmek bizim öncelikli görevimizdir.”

Kaymakam Uzun, köy ziyaretlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirterek vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olacaklarının altını çizdi.