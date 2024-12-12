Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte silah ticaretini önlemek amacıyla yürüttükleri operasyon kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Şüpheli araç durduruldu

Emniyet birimlerine, il dışından Kayseri’ye silah getirdiği bilgisi ulaştırılan A.T. (52) isimli şahsın otomobili takibe alındı. Belirlenen noktada durdurulan araçta detaylı bir arama yapıldı.

Gizlenmiş silahlar bulundu

Arama sırasında, aracın bagajında ve stepnesinde gizlenmiş halde 20 adet tabanca ve 20 adet şarjör ele geçirildi. Silahların kaçak ticaret amacıyla taşındığı değerlendiriliyor. Araç sürücüsü A.T., kaçak silah ticareti yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen silahlar detaylı inceleme için emniyete teslim edildi.

Kayseri polisi, silah kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.