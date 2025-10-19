Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Mustafa Y., aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre saldırı, Akin Mahallesi’nde gerçekleşti. Mustafa Y.’nin aracına kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırı sırasında yaralanan Mustafa Y., olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik ve Müdahale

Olay ihbarının ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Mustafa Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli Arayışı

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıkları üzerinden soruşturma devam ediyor.