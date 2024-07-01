Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri sokaklara döküldü ve şüpheliyi yakalamak için taşkınlık çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, bölgeden uzaklaştırıldı. Ancak öfkeli kalabalık, Suriyelilere ait araçları ters çevirdi ve bazı iş yerlerini ateşe verdi. Olaylara müdahale etmek için TOMA araçları kullanıldı ve polisin kalabalığı dağıtma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Valiliği, olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içerisinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur,” ifadelerine yer verildi.