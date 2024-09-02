Yangının sebebi henüz bilinmiyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 11'inci Caddesi'nde bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler fabrikanın tamamını sardı.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yangının büyümesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının havadan görüntüleri de paylaşıldı.