Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Kocaelispor, evinde ağırladığı Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaşmayı başardı. Maç boyunca her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Maçın Öne Çıkan Anları

- 3. Dakika: Kocaelispor’un sağdan geliştirdiği atakta Furkan’ın ortasında Ahmet, arka direkte Mendes’i gördü. Mendes’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.



- 10. Dakika: Şanlıurfaspor’un atağında Hasan Hüseyin, topu kazanarak Kayode’ye pas vermek istedi ancak kaleci Gökhan, zamanında müdahale ederek topu kontrol etti.



- 20. Dakika: Kocaelispor atağında Mendes, soldan rakiplerini geçerek topu ceza yayı üzerine gönderdi. Furkan, gelişine vurarak topu üstten auta gönderdi.



- 33. Dakika: Kocaelispor’da Pedrinho’nun sağ köşeden ortasında Appindangoye’nin kafa vuruşuna kaleci Abdulkadir, hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek topa geçit vermedi.

- 45+2. Dakika: Kocaelispor, duran top organizasyonu ile gole yaklaşsa da, Pehrinho’nun ortasında Appindangoye’nin indirdiği topu Caner kaleci Abdulkadir’de kaldı.

- 45+3. Dakika: Şanlıurfaspor’un sağdan hızlı hücumunda Burak, topu ceza alanına gönderdi. Cuma’nın şutunda top, Caner’in elinden sekerek kaleci Gökhan’da kaldı. VAR incelemesi sonucunda hakem, penaltı kararı vermedi.

- 65. Dakika: Kocaelispor atağında Pehrinho, kaleyi gördü ve sert bir şut çekti. Kaleci Abdulkadir, topu iki hamlede kontrol etti.

- 76. Dakika: Beridze, sağ kanattan savunma arkasına sarktı ve Mendes’e yerden pasını aktardı. Mendes’in vuruşu üstten auta gitti.

Takım Kadroları

Kocaelispor:

- Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Christoper Billy Ondele Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Barış Alıcı dk. 83), Tarkan Serbest (Mesut Can Tunalı dk. 83), Furkan Gedik (Giorgi Beridze dk. 63), Yusuf Cihat Çelik (Mijı Caktas dk. 63), Ryan İsaac Mendes, Ahmet Sağat

Yedekler: Harun Tekin, Josip Vukovic, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mustafa Kaan Sekmez

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Şanlıurfaspor:

- Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Atakan Aybastı dk. 79), Fatih Eren, Urie-Michel Mboula, Nafican Yardımcı, Muhammed Gönülaçar, Jani Petteri Forsell (Furkan Şamil Çetin dk. 61), Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Cuma Menize (Amar Begiç dk. 71), Olarenwaju Ayobami Kayode

Yedekler: Enes Kalyoncu, Reagy Baah Ofosu, Stefan Ashkovski, Efe Arda Koyuncu, Salih Şen, Miraç Acer, Ahmet Gökbayrak

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sarı Kartlar

- Kocaelispor: Ahmet Sağat, Ryan İsaac Mendes

- Şanlıurfaspor: Hakan Erçelik, Abdulkadir Sünger, Muhammet Gönülaçar, Hasan Hüseyin Acar

Bu sonuçla Kocaelispor ve Şanlıurfaspor, 1 puanı hanesine yazdırdı. İki takım da gelecek haftalarda galibiyet hedefleyecek.