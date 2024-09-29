Bu anlamlı proje, özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınları tarıma kazandırarak hem üretim yapmalarını hem de sağlıklı gıdaya erişimlerini amaçlıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılışta yaptığı konuşmada kadınların bu projeyle tarım yapmayı öğrenip ailelerinin sebze ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade etti.

38 kadın üretime katılacak

Pınarbaşı Kent Bostanı, 38 parsel üzerine kuruldu ve 38 kadının aktif olarak üretim yapacağı bir alan olarak tasarlandı. Başkan Eşki, kadınlarla birlikte ilk dikimi gerçekleştirdi ve kışlık sebzelerden brokoli, karnabahar, lahana, ıspanak ve soğan toprakla buluştu. Başkan Eşki, proje hakkında şunları söyledi: “Kadınların hem tarımı öğrenip hem de ürettikleri sağlıklı gıdalarla besleneceği bir kent hedefliyoruz.”

Hasat birlikte yapılacak

Başkan Eşki, seçim döneminde söz verdiği projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Ayrıca, bu bostanda yetiştirilen ürünlerin sosyal yardım projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını duyurdu. “Hep birlikte nasıl ekime başladıysak, hasadı da birlikte yapacağız,” diyerek projenin dayanışma ruhunu vurguladı.

Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Karadeniz, böyle önemli bir projeyi hayata geçirdiği için Bornova Belediyesi ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür ederek, “İnşallah bu projeyle daha nice güzel işlere imza atılacak,” dedi.

Kadınlardan destek ve teşekkür

Projede yer alan kadınlar, bu anlamlı girişimin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bornova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Kadınlar, Pınarbaşı Kent Bostanı'nın, hem kendileri hem de toplum için önemli bir kazanç olduğunu ifade etti.

Bu proje, yerel üretimi teşvik ederken, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.