Lyon ile Arsenal, 27 Nisan 2025'te Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşıyor. Yayın saati, kanalı ve detaylar haberimizde.
Lyon-Arsenal maçı hangi kanalda?
Lyon ile Arsenal, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan maç, DAZN Women's Football YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 19:00 olarak açıklandı.
Maçı canlı izlemek için yayın ve platform bilgileri
DAZN Women's Football yayın bilgileri
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Platform: YouTube
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Yayın Türü: Şifresiz ve ücretsiz
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Erişim: İnternet üzerinden canlı yayın
Maç, tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.
Lyon-Arsenal maçı detayları
Maç Günü ve Saati
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Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar
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Saat: 19:00
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Stadyum: Stade Vélodrome
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Şehir: Marseille, Fransa
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.