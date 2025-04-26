Lyon ile Arsenal, 27 Nisan 2025'te Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşıyor. Yayın saati, kanalı ve detaylar haberimizde.

Lyon-Arsenal maçı hangi kanalda?

Lyon ile Arsenal, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan maç, DAZN Women's Football YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 19:00 olarak açıklandı.

Maçı canlı izlemek için yayın ve platform bilgileri

DAZN Women's Football yayın bilgileri

  • Platform: YouTube

  • Yayın Türü: Şifresiz ve ücretsiz

  • Erişim: İnternet üzerinden canlı yayın

Maç, tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Lyon-Arsenal maçı detayları

Maç Günü ve Saati

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ