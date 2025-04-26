Lyon ile Arsenal, 27 Nisan 2025'te Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşıyor. Yayın saati, kanalı ve detaylar haberimizde.

Lyon-Arsenal maçı hangi kanalda?

Lyon ile Arsenal, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan maç, DAZN Women's Football YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 19:00 olarak açıklandı.

Maçı canlı izlemek için yayın ve platform bilgileri

DAZN Women's Football yayın bilgileri

Platform: YouTube

Yayın Türü: Şifresiz ve ücretsiz

Erişim: İnternet üzerinden canlı yayın

Maç, tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Lyon-Arsenal maçı detayları

Maç Günü ve Saati

Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar

Saat: 19:00

Stadyum: Stade Vélodrome

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.