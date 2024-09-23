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Kayserispor'un sahaya çıkması beklenen ilk 11'i: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Mehdi Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Eray Özbek ve Nazon.

Süper Lig 'in 6. haftasının kapanış maç ında İzmir'de Göztepe 'ye konuk olacak Kayserispor , 5 önemli oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Henüz galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekipte, Carlos Mane eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli, Gökhan Sazdağı kırmızı kart cezalısı, Majid Hosseini form tutamamış durumda, kaleci Bilal Bayazit ve Arif Kocaman sakat. Julian Jeanvier de sahadaki yerini alamayacak.

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