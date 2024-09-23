Siirt’in Tillo ilçesinde, 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yaptırılan ışık düzeneği, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrini aydınlatacak anın beklenildiği programda, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi. Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Siirt’in yanı sıra farklı illerden katılımcılar da iştirak etti.

Katılımcılar hazır bekledi

Sabah namazının ardından düzenlenen programda, ilahi dinletisinin ardından belediye hizmet binasındaki dev ekrandan, güneşin doğmasını bekleyen katılımcılar cep telefonlarıyla bu anları kaydetmeye hazırlandılar.

Eşsiz miras için toplanıldı

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin geleceğe dair umutları yeşerttiğini ifade ederek, "Tillo'nun eşsiz doğa ve bilim mirasını yaşatmak için toplandık," dedi. Kızılkaya, bu kadim toprakların tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bilim insanlarının önemli çalışmalarına tanıklık ettiğini vurguladı.

Kızılkaya, "Bu toprakların yetiştirdiği önemli şahsiyetler, kültürümüze büyük katkılar sağlamış, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında unutulmaz eserler kazandırmıştır," diyerek, "Işık hadisesi, bilimin ve inancın nasıl birbiriyle bütünleştiğini ve mirasımıza sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır," şeklinde konuştu

Hava şartları izin vermedi

Olayın, yalnızca bir doğa olayı olmadığını belirten Kızılkaya, geçmişten gelen bilimsel başarının ve kültürel mirasın simgesi olduğunu ifade etti. Güneş ışığının saat 06.17’de doğması ve 5 dakika sürmesi bekleniyordu; ancak hava muhalefeti nedeniyle bu an gerçekleştirilemedi. Katılımcılara, dev ekrandan hadisenin oluşumunu yansıtan eski görüntüler gösterildi. Programa, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve İl Müftüsü Şakir Pinal da katıldı.

Işık Hadisesinin Tarihi

Tillo'daki ışık hadisesi, İsmail Fakirullah Hazretleri’nin 1734 yılında vefatının ardından İbrahim Hakkı Hazretleri’nin, hocasının başucuna güneşin doğması için yaptığı düzenekten kaynaklanıyor. 1960’lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değiştirilmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. Ancak 2011’de yapılan bilimsel çalışmalarla yeni bir pencere açılarak olay tekrar izlenebilir hale getirildi.