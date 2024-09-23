Datça'da Osmanlı Batığı Kazısında Tarihi Buluntular Ortaya Çıktı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan önemli tarihi buluntular keşfedildi. Çalışmaların, Osmanlı denizcilik tarihine yeni bilgiler katması bekleniyor.

Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutan kazı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmaları, Mavi Miras Projesi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından yürütülüyor. Batıktan çıkarılan buluntular arasında, yeniçerilere ait olduğu anlaşılan tam 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri yer alıyor. Bu buluntular, geminin çatışmaya girdiğine dair güçlü kanıtlar sunuyor.

Ayrıca, Çin'de İslam pazarları için üretildiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setlerinin gemide paketlenmiş halde bulunması, geminin özel bir görev veya diplomatik bir misyon taşıdığını işaret ediyor. Kazı çalışmalarının 2025'te tamamlanması planlanırken, keşfin Osmanlı denizcilik tarihine dair önemli bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlaması bekleniyor.