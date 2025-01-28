Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sivasspor mağlubiyeti sonrası Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırarak yeni teknik direktörünü açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Bosna-Hersek kökenli Hırvat teknik direktör Sergej Jakirovic ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Dinamo Zagreb’te başarılı bir kariyere imza attı

Kayserispor’un yeni teknik direktörü Jakirovic, son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştırmış ve Avrupa kupalarında başarılı sonuçlara imza atmıştı. Kulübün açıklamasında, Jakirovic’in UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığı iyi sonuçlar ve ligde yakaladığı maç başına 2 puan ortalamasına dikkat çekildi.

Resmi imza yarın atılacak

Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yapılacak resmi imza töreninin yarın saat 12.00’de stadyumda gerçekleştirileceğini duyurdu. Anlaşmanın hem kulüp hem de Jakirovic için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.