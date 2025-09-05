CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetinde görev alan Hasan Babacan, çekilme kararı aldığını açıkladı. Babacan’ın ayrılığı, heyetin görevlendirilmesinin ardından yaşanan ilk istifa oldu.

Mahkemenin kararı sonrası kayyum heyeti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Mahkeme, geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir kayyum heyetini görevlendirmişti.

Hasan Babacan heyetten çekildi

Kararın ardından görevlendirilen isimlerden Hasan Babacan, kayyum heyetinden ayrıldığını duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Babacan’la görüştüğünü belirterek, “Kendisiyle partimizin geçmişini, bugününü ve geleceğini konuştuk. Kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin’in paylaşımı gündem olmuştu

Kayyum heyetinin göreve başlamasının ardından Gürsel Tekin, sosyal medyada “Aslan arkadaşlarımız” notuyla bir video paylaşmış ve heyeti tanıtmıştı. Tekin, açıklamasında, “Bize güvenin, biz CHP’nin ilkeleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” demişti.