Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanması kararını “hukuksuz” olarak nitelendirdi. Özel, benzer bir kararın kurultay davasında alınarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya başka bir ismin partinin başına getirilmesi hâlinde bu sonucu tanımayacaklarını söyledi.

“Bu karar hukuksuz, istinaftan döner”

Silivri’de tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kayyım atama kararını değerlendirdi. Özel, kararın bir ay içinde istinaftan kesin olarak döneceğini savundu.

Özel, “Bu karar sadece bize değil, Yüksek Seçim Kurulu’na da darbe niteliğinde. Burada açık bir yetki gaspı var. Hukuksuzluk istinaftan dönecek” dedi.

“Gürsel Tekin seçim yapmak istemiyor”

Kayyım heyetinde yer alan Gürsel Tekin hakkında da konuşan Özel, Tekin’in örgütü seçime götürme niyetinde olmadığını belirtti. “Çarşı pazar gezmekten, partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP’li gibi davransa oturur konuşuruz. Ama niyeti seçim yapmak değil” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu atanırsa tanımayacağız”

Özgür Özel, kurultay davasında olası bir “mutlak butlan” kararıyla Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçme ihtimaline ilişkin ise şunları söyledi:

“Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez.”

“CHP bölünmez”

Özel, görevden alınmaları hâlinde yeni bir parti kuracakları iddialarını da reddetti:

“Bu, CHP; herhangi bir parti değil. Bölemeyiz, bölünmez. CHP’nin bölünmesi Türkiye’nin bölünmesidir. Bölünmeyiz. Sonuna kadar mücadele ederiz.”