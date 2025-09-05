Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla atanan kayyum heyetinde yer alan Hasan Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevden çekildiğini duyurdu.

“Görevi kabul etmeme kararı aldım”

Hasan Babacan, 2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla oluşturulan kayyum heyetinde adının yer aldığını belirtti. Ancak partinin bu süreci birlik ve beraberlik içinde atlatması gerektiğine inandığını söyleyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Özgür Çelik ile görüştü

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Hasan Babacan ile bir araya geldiğini duyurdu. Çelik, sosyal medya paylaşımında, “Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle CHP'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk” ifadelerini kullandı.