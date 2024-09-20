Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Ekmek Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde, yan yolda gerçekleşen tek taraflı motosiklet kazasında, sürücü ağır cezalarla karşılaştı. B.M. isimli sürücü, motosikletin hakimiyetini kaybederek yere düştü ve yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sürücüye 30 bin TL ceza

Polis ekiplerinin kazayla ilgili yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü B.M.'nin ehliyetsiz olduğu ve kask takmadığı tespit edildi. Bu durum üzerine ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamak suçlarından toplamda 30 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün durumu hastanede kontrol altına alınırken, kazanın kesin nedeni hakkında detaylı inceleme devam ediyor.

Trafik kurallarına dikkat çekildi

Yetkililer, kaza sonrası vatandaşları motosiklet kullanırken trafik kurallarına uymaya, özellikle kask takma zorunluluğuna dikkat etmeye çağırdı. Kasksız sürüşlerin ölümcül sonuçlar doğurabileceği ve ehliyetsiz araç kullanmanın ciddi hukuki yaptırımlarla sonuçlanacağı vurgulandı.