Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassım-Jomart Tokayev, Kazakistan hava sahasında düşürülen Azerbaycan uçağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Olayın ardından Kazak yetkililer, uluslararası arenada yaşanan bu olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Tokayev'in açıklamaları

Tokayev, uçağın düşürülmesinin ardından hem Kazakistan hem de Azerbaycan arasında güçlü ilişkilerin sürdüğünü belirtti. "Bu olay, iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkla bağdaşan bir şekilde değerlendirilecektir" dedi.

Uluslararası tepkiler

Düşürülen uçağın, Kazakistan'ın savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla hedef alındığı öne sürüldü. Tokayev, olayı en kısa sürede uluslararası düzeyde çözmek için gereken adımların atılacağını ifade etti.