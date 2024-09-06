CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, ilçenin önemli doğal miraslarından biri olan Kazan Gölü'nde yaşanan çevresel sorunlara ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Onbaşıoğlu, göldeki su kaybı ve kirliliğe karşı bölgedeki çalışmaların hızlandırıldığını belirterek, Efes Selçuk Belediyesi'nin bu sürece öncülük edeceğini duyurdu.

"Kazan Gölü hepimizin ortak değeridir"

Zeytinköy sınırları içinde bulunan Kazan Gölü, özellikle yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olan bir bölge. Gölün, berrak ve serin sularıyla bilindiğini vurgulayan Onbaşıoğlu, yaşanan iklim krizi, kuraklık ve çevre kirliliğinin gölün doğal yapısını tehdit ettiğini belirtti. Onbaşıoğlu, bu önemli doğa harikasının korunması gerektiğine dikkat çekti:

"Kazan Gölü, hepimizin ortak değeridir. Bu eşsiz doğa güzelliğinin kirlenmesine ve yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Belediye olarak gerekli önlemleri alacağız ve bölgedeki çalışmalarımızı hızlandıracağız."

Belediye devreye giriyor

Geçmişte Milli Emlak Müdürlüğü'ne devredilen Kazan Gölü, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in girişimleriyle Efes Selçuk Belediyesi'ne devredilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu süreçte belediyenin gölün korunması, çevre temizliğinin titizlikle yapılması ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için devrede olacağı açıklandı. Onbaşıoğlu, gölün korunması için kararlı olduklarını belirtti:

"Belediye olarak bu sürece sahip çıkacağız ve hep birlikte Kazan Gölü'nün geleceğini güvence altına alacağız. Geçmişte bu bölgede anıları olan herkes için bu doğal miras büyük bir değer taşıyor. Gölü kurtarmak ve eski güzelliklerine kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız."

İklim krizi ve gölün geleceği

Kazan Gölü'nün son yıllarda iklim krizinin etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Hem yerel halk hem de turistler için büyük bir çekim merkezi olan bu göl, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi ve kirlilikle mücadele ediyor. Onbaşıoğlu, bu duruma karşı acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Kazan Gölü'nde yaşanan kuraklık ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla başlatılan bu girişim, yerel yönetimlerin doğaya olan duyarlılığını ve bölgedeki doğal güzelliklerin korunması adına atılan adımları gözler önüne seriyor. Bu girişim, doğaseverler ve Kazan Gölü'nün korunmasına yönelik farkındalığın artması için önemli bir adım olabilir.