Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2024'ün beşincisi Beyza Huri Aydın, sosyal medya hesabından verdiği sürpriz karar ile takipçilerini şaşırttı. Aydın, uzun süredir Türkiye'de yaşamayı düşündüğünü ve artık bu kararını hayata geçirdiğini duyurdu.

Beyza'nın MasterChef macerası: Beşincilikle veda

Beyza Huri Aydın, MasterChef Türkiye 2024'ün finaline birkaç adım kala, 30 Aralık akşamı Kerem'e 1 puan farkla yenilerek yarışmaya veda etmişti. Ancak, yarışma boyunca sergilediği performans ve karakteriyle büyük ilgi gören Aydın, sadece yemekleriyle değil, aynı zamanda insana dair öğrendiği değerli hayat dersleriyle de hafızalarda yer etti.

Hayatını değiştiren deneyimler ve yeni bir başlangıç

Sosyal medya üzerinden takipçileriyle etkileşimde bulunan Beyza, MasterChef'teki deneyimlerinin hayatını tamamen değiştirdiğini vurguladı. Programla birlikte çok şey öğrendiğini belirten Aydın, sosyal çevresinde çok değerli dostluklar kurduğunu ifade etti. Ancak en büyük değişiklik, Türkiye'ye yerleşme kararını vermesi oldu.

"Başlangıçta sadece ailem için yarışmaya katıldım, ancak hayatım tamamen değişti. MasterChef bana yemek yapmakla kalmadı, hayatıma dair çok şey kattı" diyerek, bu kararını takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'de yeni bir yaşam başlatma heyecanı

Beyza'nın açıklaması, takipçileri tarafından oldukça olumlu karşılandı. Türkiye'de yaşamaya karar verdiğini söyleyen Aydın, heyecanını gizlemedi. Hem iş hem de yaşamla ilgili farklı projeler peşinde olduğunu belirten başarılı isim, izleyicilerini projeleriyle ilgili merak içinde bıraktı.

Beyza'nın unutulmaz MasterChef anı

Bir takipçisinin sorduğu "MasterChef'teki en unutulmaz anınız neydi?" sorusuna ise Beyza, "Tartışmasız anneler günü" cevabını verdi. Bu özel anı, MasterChef ailesiyle geçirdiği anlamlı bir gün olarak tanımladı.