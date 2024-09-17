Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Haber Türk'te yayınlanan "Özel Röportaj" programında eğitimle ilgili çeşitli konuları ele aldı. Tekin, okullarda "kayıt ücreti" ya da "zorla ücret alındığı" yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. “Kayıt ücreti alınıyor” ifadesinin öğretmen ve okul yöneticilerini zan altında bırakabilecek ciddi bir itham olduğunu belirten Tekin, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bakanlık olarak okullara gönderilen 43 maddelik genelgede, velilerden ücret alınmaması konusunda açık talimatlar verildiğini belirten Tekin, şikayetlerin Bakanlığa iletilmesini ve gereğinin yapılacağını ifade etti.

Bütçe ve sivil toplum örgütleri üzerine açıklamalar

Tekin, sivil toplum örgütlerine bütçeden para aktarıldığı iddialarını da kesin bir şekilde reddetti. “Bize katkı verecek her türlü legal yapıyla protokol yapabiliriz” diyen Tekin, cemaat ya da tarikatlara bütçeden bir kuruş bile ayrılmadığını ve bu konuda yapılan iddiaların yalan olduğunu belirtti. Ayrıca, Bakanlığın hiçbir sivil toplum örgütüne bütçeden para aktarmadığını ve bu konuda şeffaf olduklarını vurguladı. Protokollerle ilgili hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğunda bu protokollerin feshedileceğini de ekledi.

Mülakat süreçleri ve eğitim reformları

Mülakat süreçleriyle ilgili olarak, Tekin, öğretmen seçiminde adil ve şeffaf bir sistem hedeflediklerini açıkladı. Mülakatların revize edileceğini ve adayların gerçek kimliklerinin jüri üyeleri tarafından bilinmeyeceğini belirtti. Ayrıca, mülakatlarda ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğunu ve bu süreçlerin her aşamasının dikkatle izlendiğini ifade etti. Tekin, mülakat sürecinde elde edilen puanların yüzde 50’sinin dikkate alınacağı yeni düzenlemeleri de duyurdu.

Müfredat değişiklikleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Müfredattaki değişiklikler hakkında bilgi veren Tekin, müfredatı yüzde 35 oranında hafiflettiklerini ve çocukların eğitim yükünü azaltmak için bu adımı attıklarını belirtti. Tekin, eski eğitim anlayışının bilgi yüklemek üzerine kurulu olduğunu ve günümüzde bilgiye erişimin daha kolay olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde müfredatın revize edildiğini, milli ve manevi değerlerin ön planda tutulduğunu ifade etti. Gazze’deki vahşetle ilgili olarak hazırlanan video materyalinin, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’yla ilgili bilgileri içerdiğini ancak bu konunun müfredatın küçük bir kısmını oluşturduğunu belirtti.

Fransız okulları ve eğitim ücretleri

Fransız okullarıyla ilgili olarak Tekin, "Türkiye milli ve bağımsız devlet. İç hukukumuza uygun olarak eğitim yapan herkesin hakkını koruruz. Bu hukuka saygı göstermeyenlere karşı gereğini yaparız. Fransız yetkilileriyle konuştuk. Uluslararası sözleşmede ısrarcı olduğumuzu paylaştık. Onlar da 6 ay içinde hazırlayacaklarını söylediler. Bizim taleplerimize pozitif cevap verirlerse uluslararası süreci yürütürüz. Şu anda hukuki zemini olmayan okullar. Konunun müfredatla alakası yok. Şu an Türkiye'de 34 tane azınlık okulumuz var. Her türlü ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bakan Tekin, memuriyetten öğretmenliğe geçiş gibi bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi. Özel okullardaki eğitim ücretlerinin bu yıl itibarıyla stabil hale geldiğini aktaran Tekin, bu anlamda binden fazla okulda denetim yaptıklarını kaydetti.