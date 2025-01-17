Trendyol 1. Lig'de 19 Ocak 2025 Pazar günü, Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanacak maç sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın detayları belli oldu.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Keçiörengücü - Sakaryaspor karşılaşması, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 13:30’da başlayacak. Maç, futbolseverlerin canlı olarak izleyebileceği şekilde şu kanallarda yayınlanacak:

beIN Sports

Tod TV

TRT Spor

Bein Sports Max 1

Maç şifresiz mi yayınlanacak?

Maçın yayıncı kuruluşlar arasında yer alan TRT Spor, yayını şifresiz olarak sunacak. Diğer platformlar için abonelik gerekebilir.

Maç öncesi takımların durumu

Keçiörengücü, ev sahibi avantajını kullanarak önemli bir galibiyet hedeflerken, Sakaryaspor deplasmanda 3 puan için sahaya çıkacak. Bu mücadele, lig sıralamasında etkili bir rol oynayacak.