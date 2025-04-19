Keçiörengücü – Ümraniyespor maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da Bein Sports 2 ve TRT Spor kanal(lar)ından yayınlanacak.

Keçiörengücü ile Ümraniyespor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol 1. Lig maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 13:30’da başlayacak ve Bein Sports 2 ile TRT Spor kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak. Yayın saati, kanal ve platform bilgileri haberimizin devamında.

20 Nisan 2025 Keçiörengücü vs Ümraniyespor maçı yayın bilgileri

Keçiörengücü ile Ümraniyespor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da başlayacak. Maç, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Bein Sports 2: Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile izlenebilir.

TRT Spor: Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Rams Başakşehir vs Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



Maç nerede oynanacak?

Keçiörengücü ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma, Ankara'da bulunan Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.