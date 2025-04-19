Keçiörengücü – Ümraniyespor maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da Bein Sports 2 ve TRT Spor kanal(lar)ından yayınlanacak.

Keçiörengücü ile Ümraniyespor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol 1. Lig maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 13:30’da başlayacak ve Bein Sports 2 ile TRT Spor kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak. Yayın saati, kanal ve platform bilgileri haberimizin devamında.

20 Nisan 2025 Keçiörengücü vs Ümraniyespor maçı yayın bilgileri

Keçiörengücü ile Ümraniyespor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da başlayacak. Maç, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Keçiörengücü ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma, Ankara'da bulunan Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ