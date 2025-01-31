Trendyol 1. Lig’de kritik mücadelelerden biri daha futbolseverleri bekliyor. Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak. Taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve takımların muhtemel kadrolarını merak ediyor.

Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Keçiörengücü ile Yeni Malatyaspor arasındaki mücadele, 1 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak. Karşılaşma, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki ekip de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, futbolseverler nefes kesen bir mücadele izlemeye hazırlanıyor. Maç öncesinde takımların son durumları ve muhtemel 11’ler yeni haberlerle açıklanacak.