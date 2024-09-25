Kedilerin sevimli görünümlerinin ardında gizledikleri karakteristik özellikleri hiç düşündünüz mü? Bu içerikte, onların farklı dünyasını keşfedeceksiniz.

Kedilerin uykuyla olan ilişkisi

Kedilerin uykuyu çok sevdiğini biliyor olabilirsiniz. Sevimli bir miskinlik hali olarak düşündüğümüz bu uyku saatleri, hayatlarının %70'ini kapsıyor. Günde ortalama 13-16 saat uyuyan kediler, yırtıcı geçmişlerinden dolayı enerji biriktiriyor. Yavru ve yaşlı kedilerde ise bu süre 20 saate kadar çıkabiliyor.

Rüya gören kediler

Kediler, insanlar gibi rüya görebilir. Patilerini oynatmaları, göz kapaklarının hareket etmesi onların rüya gördüğünün işareti. Uzmanlar, kedilerin favori oyunlarını ya da günlük eylemlerini rüyalarında gördüğünü düşünüyor. Kabus gören kedilerin ise bazen uykudan uyanıp etrafta turladığı gözlemleniyor.

Estetik yürüyüşün sırrı

Kediler, arka patilerini ön patilerinin bıraktığı izlere yerleştirerek sessiz ve dengeli yürüyebilirler. Bu yürüyüş stiline doğada yalnızca kediler, zürafalar ve develer sahiptir.

Kediler tatlıyı neden hissetmez?

Kediler, tatlı tadını alamazlar çünkü tat tomurcuklarında bu tadı algılamalarını sağlayacak bir gen bulunmaz. Meraklı doğaları gereği tatlılara ilgi duysalar da, aslında tatlıyı ayırt edemezler.

100’den fazla farklı ses

Kediler, 100’den fazla farklı ses çıkarabilir. Bunlardan biri de insanlarla iletişim kurmak için geliştirdikleri özel ‘’miyav’’ sesidir. İlginçtir ki kediler, diğer kedilerle miyavlamaz; bu ses yalnızca insanlar için kullanılır.

Kedilerin gece görüşü

Kediler, karanlıkta insanlardan 7 kat daha iyi görebilir. Çubuk hücreler bakımından zengin göz yapıları sayesinde düşük ışıkta da mükemmel bir şekilde hareket edebilirler. Bıyıkları da çevrelerini hissetmelerine yardımcı olur.

Bıyıklar: Kedilerin radar sistemi

Kedilerin bıyıkları adeta bir radar görevi görür. Yakın mesafede görüş yetisi azalan kediler, bıyıkları sayesinde çevresini algılar. Bu bıyıklar, aynı zamanda kedinin ruh halini yansıtır ve stresli ya da huzurlu olup olmadığını gösterir.

İnanılmaz hız yeteneği

Kediler, saatte 49 kilometre hızla koşabilirler. Kum kabını kullandıktan sonra yaptıkları hızlı koşu, avcı içgüdülerine dayanan bir davranıştır.

Kedilerin solak mı sağlak mı olduğunu anlamak

Yapılan araştırmalara göre kedilerin baskın bir patisi bulunur. Erkek kediler genellikle sol patilerini, dişi kediler ise sağ patilerini baskın olarak kullanırlar.

Alerjiye karşı bağışıklık güçlendiren baharat kürü

Ahmet Aydın hocanın önerdiği kür, alerjik üst solunum yolu sorunlarına karşı oldukça etkilidir. Her gün yarım kase yoğurda eklenen baharatlarla karışım hazırlanıp tüketilebilir.