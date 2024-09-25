Trendyol Süper Lig'de 6. hafta sona ererken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın VAR kayıtlarını kamuoyuna açıkladı. Haftanın en çok konuşulan pozisyonları arasında Beşiktaş - Eyüpspor ve Trabzonspor - Gaziantep FK maçlarındaki kararlar ön plana çıktı.

TFF tarafından açıklanan kayıtlar, özellikle maç sırasında saha incelemesi önerilen pozisyonları içeriyor. Beşiktaş - Eyüpspor maçında verilen penaltı kararları ve Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonlar VAR incelemesiyle değerlendirildi.

Futbolseverler, açıklanan bu kayıtlarla birlikte hakemlerin ve VAR'ın verdiği kararları daha şeffaf bir şekilde inceleme fırsatı buldu. TFF, bu hamlesiyle VAR sürecinin daha anlaşılır ve açık hale gelmesini amaçlıyor.

İncelenen pozisyonlar:

Beşiktaş - Eyüpspor: Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlar, penaltı kararları ve olası faul durumları VAR tarafından saha incelemesine yönlendirilmişti. Raphael Varane'dan sürpriz karar! Kramponları asıyor mu?

Trabzonspor - Gaziantep FK: Kritik anlarda VAR'ın devreye girdiği, hakemlerin saha kenarına çağrılarak pozisyonları yeniden değerlendirdiği anlar kayıtlarda yer aldı.