Kediler, dokuz bin yıldan uzun süredir insanlarla iç içe yaşayan ve bilim insanlarının ilk evcilleştirdiği hayvanlar arasında olduğunu öne sürdüğü, hayatımızın ayrılmaz bir parçası.

Bugün, dünya genelinde kedilerin yaşam koşullarına dikkat çekmek ve onların refahını artırmak amacıyla kutlanıyor.

Kedilerin tarihsel yolculuğu nasıl?

Antik Mısır'da başlayan insan-kedi ilişkisi, günümüzde kedilerin en çok sahiplenilen hayvan türü haline gelmesiyle sonuçlandı. Sosyal medyada paylaşılan sevimli kedi fotoğrafları, kedilerin ne kadar sevildiğini ve hayatımızdaki yerini gösteriyor. Ancak Uluslararası Kedi Günü'nün asıl amacı, kedilerin yaşadığı zorluklara ve onların yaşam kalitesini artırma gerekliliğine dikkat çekmek.

Uluslararası Kedi Günü'nün kökeni ve amacı nedir?

Uluslararası Kedi Günü, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) tarafından 2002 yılında başlatıldı. Bu özel günün amacı, dünya üzerindeki kedilerin yaşadığı sorunlar hakkında farkındalık yaratmak ve bu sorunların çözümü için harekete geçmek. IFAW ve diğer hayvan hakları kuruluşları, barınaklardaki bakıma muhtaç kedilere, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden, şiddet gören kedilere dikkat çekmek için bu günü kutluyor.

Kentsel dönüşüm ve iklim değişikliğinde tüylülerin rolü ne?

Kentsel dönüşüm ve iklim değişikliği, kedilerin yaşam alanlarını daraltıyor ve yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Bu süreçlerde yuvalarından edilen, aç ve susuz kalan kediler, insanlardan şiddet görerek sokaklara terk ediliyor. Uluslararası Kedi Günü, bu kedilerin yaşam kalitesini artırmak ve onlara yardım eli uzatmak için bir fırsat sunuyor.

Kedilerle ilgili genetik araştırmalar!

2014 yılında yapılan bir DNA çalışması, kedilerin insanlarla olan geçmişine ışık tuttu. Bu çalışmada, aralarında Antik Mısır'a ait kedi mumyalarının da bulunduğu, Avrupa, Afrika ve Asya'dan 9 bin yıllık 209 antik kedinin DNA'sı analiz edildi. Bu araştırma, kedilerin insanlar tarafından evcilleştirildiğini ve binlerce yıldır birlikte yaşadığımızı gösteriyor.

'Vahşi ataların torunları'

Evcilleştirilmiş kedilerin genetik imzaları, günümüzdeki birçok kedi ırkında hala görülüyor. Kediler, insanlarla birlikte yaşamayı öğrenen ve evcilleşen 'vahşi ataların torunları' olarak kabul ediliyor. Bu genetik miras, kedilerin tarihsel yolculuğunda önemli bir rol oynuyor.