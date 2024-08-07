Katılımevim, büyüme stratejileri çerçevesinde finansal destek sağlamak amacıyla bir katılım bankası kurma kararı aldığını duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, katılım bankasının kurulması için gerekli çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

Yasal İzin başvuruları

Açıklamada, şirketin yüzde 99,9 sermayedar olduğu bir katılım bankası kurulması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi ve bu konuda gerekli yasal izinlerin alınması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuru yapılacağı ifade edildi. Kuruluş izni alındıktan sonra, bankanın faaliyete geçebilmesi için kanun ve yönetmeliklerde öngörülen tüm şartların yerine getirilmesi konusunda genel müdürlüğün yetkilendirildiği duyuruldu.

Katılımevim'in bu kararı, şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Katılım bankası kurulması, şirketin finansal kapasitesini artırarak daha geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermesini sağlayacak. Ayrıca, bu adımın, Katılımevim'in sektördeki rekabet gücünü ve pazar payını artırması bekleniyor.