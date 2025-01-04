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Milan ve Inter, İtalya Süper Kupası Finali’nde karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Milli futbolcu Kenan Yıldız, attığı gol ve etkili performansıyla dikkat çekerken, Juventus’un elenmesi genç oyuncunun performansını gölgede bıraktı. Yıldız’ın performansı, sosyal medyada büyük övgü topladı.

Bu sonuçla Milan, İtalya Süper Kupası’nda finale yükselerek Inter’in rakibi oldu.

71. dakikada Christian Pulisic’in golüyle beraberliği yakalayan Milan, 75. dakikada Gatti’nin kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Juventus, kalan dakikalarda gol bulamayınca sahadan mağlup ayrıldı.

Kenan Yıldız müthiş bir vuruşla bitirdi! Juventus, Milan karşısında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/8MSciju591

Maçın 21. dakikasında Kenan Yıldız’ın attığı şık golle öne geçen Juventus, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ancak ikinci yarıda Milan’ın baskısı sonuç verdi.

İtalya Süper Kupası Yarı Final mücadelesinde Juventus ile Milan , Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde karşı karşıya geldi. Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız , ilk 11’de sahaya çıktığı maçta takımını öne geçiren golü atmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

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