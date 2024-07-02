Ali İhsan Varol'un sunduğu "Alfapetek" adlı yarışma, dün akşam TV100 ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu.

Hızlı cevap veren kazanacak

Başarılı sunucu Ali İhsan Varol, TV100 ekranlarında yayınlanan "Alfapetek" isimli yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Programın konsepti oldukça ilgi çekici; yarışmacılara alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular soruluyor ve bu sorulara en hızlı cevabı veren yarışmacı, oyunun kazananı oluyor. İlk bölümde eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşanırken, izleyiciler de ekran başında keyifli dakikalar geçirdi.

Ali İhsan Varol, yeni yarışmasını sosyal medya hesaplarından çektiği eğlenceli bir videoyla duyurdu. Varol'un bu paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ünlü sunucunun ekranlara geri dönmesini sabırsızlıkla bekleyen birçok hayranı, "Enerjini özlemişiz" şeklinde yorumlar yaparak Varol'un dönüşünü kutladı.

Kelime oyunu'na yeni sunucu

Ali İhsan Varol'un uzun yıllar boyunca sunduğu "Kelime Oyunu" yarışmasının sunucu koltuğuna ise sevilen oyuncu İbrahim Selim oturdu.