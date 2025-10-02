Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, kara para aklama, kaçakçılık ve dolandırıcılık suçları kapsamında tutuklanarak savcılık ifadesine başvuruldu. Ciner Medya Grubu'nu satın alma sürecini anlatan Kemal Can, ödeme yapılan 350 milyon doların kaynağına ilişkin soruyu ise "Muhasebesel bir konu" diyerek yanıtlamadı.

Kemal Can'ın Savcılıktaki İfadesi

Kemal Can, bir süre yurt dışında firari olarak aranmıştı ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Can’ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Can, Ciner Medya Grubu'nun satın alınma sürecinin başlangıcını ve ödeme detaylarını anlatırken, bazı önemli soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Ciner Medya'yı satın almışlardı

Kemal Can, Ciner Medya Grubu'nun satın alınması sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Can, bu sürecin Turgay Ciner’in teklifleriyle başladığını ve ilk başta 600 milyon dolar önerildiğini, ancak daha sonra anlaşmanın 575 milyon dolara kadar indiğini söyledi. Can, ödemenin 275 milyon dolarını peşin, kalan 75 milyon doları ise kısmen ödediğini belirtti.

Kemal Can, Çayırhan Termik Santrali alım ihalesinin Turgay Ciner'e ait olduğunu ve Kenan Tekdağ’ın bu konuda önemli bir rol oynadığını ifade etti. Can, Tekdağ’ın bu konuda Ciner ile iletişim kurarak herhangi bir sakınca görmediklerini belirtti.

Kara para aklama iddiasına yanıt vermedi

Kemal Can, hakkında çıkan kara para aklama iddialarına karşı, "Muhasebesel bir konu olduğu için ilgili yetkililerin cevaplamasının daha doğru olacağını düşünmekteyim," diyerek soruyu yanıtsız bıraktı. Bu açıklama, soruşturmanın odaklandığı önemli bir konuyu da gündeme getirdi.

Savcılık soruşturması devam ediyor

Kemal Can’ın ifadesinin ardından, soruşturma süreci devam etmekte. Kara para aklama, kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili detaylı incelemeler sürüyor. Can'ın, ödeme yapılan miktarın kaynağıyla ilgili daha fazla bilgi sunması bekleniyor.

Kemal Can, Ciner Medya'yı satın alım işlemleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Teklif onlardan geldi"

"Çayırhan Termik Santrali'nin alım ihalesi söz konusuydu. Daha önce Turgay Ciner'e aitti. Kenan Tekdağ’ın Ciner'le olan münasebeti nedeniyle ve nezaketen Tekdağ’a, bu termik santralin alımı konusunda ihaleye girmekte herhangi bir sakınca olup olmadığını sorması konusunda ricacı oldum."

Tekdağ'ın, Ciner'e bu konuyu ilettiğini ve Ciner'in herhangi bir sakınca görmediğini kendisine ilettiğini aktaran Can, Ciner'in Silopi'deki termik santrâlinin ve medya grubunun satın alınmasıyla ilgili kendilerine bir teklifin geldiğini dile getirdi.

"Ailem şerh düştü"

"Sektöre yabancı olunması ve ailemin bu konuya şerh düşmesi nedeniyle ben çok sıcak yaklaşmadım" diyen Can, Ciner Medya'nın alımı için önce 600 milyon dolar, sonrasında ise 575 milyon dolara anlaşıldığını söyledi.