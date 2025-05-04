Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya sert tepki gösterdi: "Toplumu kutuplaştırmak, ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür."

Kemal Kılıçdaroğlu: Saldırıyı lanetliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, saldırıyı "lanetlediğini" ifade ederek, toplumu kutuplaştırmanın ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

"Toplumu kutuplaştırmak en büyük kötülüktür"

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür" ifadelerini kullandı. Türkiye'de demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için siyasi hoşgörü ve sağduyunun şart olduğunu vurguladı.

Geçmiş olsun mesajı yayımladı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek dayanışma mesajı verdi. Siyasi partilere ve topluma itidal çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, benzeri olayların tekrar etmemesi adına yetkilileri sorumluluğa davet etti.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.