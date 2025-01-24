Fenomen ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameye göre, Durmaz’ın “kişileri reklam vererek veya başka yollarla yasadışı bahis ve şans oyunlarına teşvik etmek” suçunu zincirleme şekilde işlediği öne sürüldü.

Savcılık, Durmaz’ın 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek değerlendirilmeye başlandı.

Kerimcan Durmaz’ın bu suçlama karşısında savunmasının ne olacağı ve mahkemenin kararı merakla bekleniyor. Hukuki sürecin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

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