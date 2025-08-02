Meclis toplantısında gündem maddeleri karara bağlandı

Kemalpaşa Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in başkanlığında yapıldı. Komisyonlardan gelen önergeler oy birliği ve oy çokluğu ile kabul edildi. Ek gündem maddeleri komisyonlara sevk edildi.

Başkan Türkmen mahalle mahalle doğalgaz çalışmalarını anlattı

Türkmen, ilçedeki doğalgaz çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Yukarı Kızılca’da doğalgaz verildi, Ören’de çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Bağyurdu ve Yiğitler’de kazı izni verilip çalışmalar başladı. Diğer mahallelerde projeler devam ediyor.

Ekonomik durum toparlanıyor

Başkan Türkmen, göreve geldiklerinde belediye bütçesinin zor durumda olduğunu, şimdi ise maaş ve borç ödemelerinde sorun kalmadığını belirtti. SGK borcunun bulunduğunu ancak yapılandırma beklediklerini açıkladı.

Belediyeye 14 yeni araç kazandırıldı, 100 milyon TL yatırım yapıldı

Son bir yılda belediyeye 14 yeni araç alındığını ifade eden Türkmen, greyder, yol süpürme araçları, çöp kamyonları, su tankerleri ve kamyonetlerin belediyeye kazandırıldığını belirtti. Yaklaşık 100 milyon TL yatırım yapıldı.

Arsa rayiç bedelleri konusunda doğru bilgiler veriliyor

Başkan Türkmen, arsa rayiç bedelleriyle ilgili kamuoyunda gerçek dışı bilgiler yayıldığını söyledi. Rakamların değer artış komisyonu tarafından belirlendiğini ve komisyonun çok sayıda resmi üyeden oluştuğunu aktardı.

Tarım arazilerinde artış oranları değerlendirildi

Türkmen, tarım arazilerinde 57 kata kadar artışlar olduğunu ancak kimi yerlerde 50-80 kat artış söylentilerinin doğru olmadığını belirtti. Adaletli değerlendirme çağrısı yaptı.

Mecliste gergin anlar yaşandı

Tarım arazileri artış oranları hakkında konuşulurken söz almadan konuşma gerilime yol açtı. Meclis 1 Eylül’de yeniden toplanmak üzere toplantısını sonlandırdı.